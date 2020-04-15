В условиях самоизоляции здоровье поддержит простая еда

Во время пандемии коронавируса десятки раз повысился спрос на цитрусовые фрукты, чеснок и имбирь. Диетолог Татьяна Бочарова рассказала о ряде продуктов, которые также укрепляют иммунитет организма, который должен бороться с влиянием инфекций.

Для микрофлоры кишечника будут полезны кисломолочные продукты, квашеная капуста или чайный гриб. В ежедневный рацион следует ввести кефир и йогурт без сладких наполнителей, в питании должны всегда присутствовать пробиотики.

Эндокринолог-диетолог Татьяна Бочарова рассказала, что в день человек должен употреблять около 30-40 г клетчатки, которая содержится в крупах, сырых овощах и фруктах, цельнозерновом хлебе. Дополнительным источником прибиотиков являются зеленый и репчатый лук, передает "РИА Новости".

Пара ложек меда в день значительно укрепляют иммунитет, его нельзя смешивать с горячей водой, чтобы не потерять полезные свойства.

Специалист предупредила, что большое количество цитрусовых фруктов может вызвать резкий спад энергии и спровоцировать аллергию в период весеннего обострения.

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