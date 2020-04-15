Полезная закуска укрепляет иммунитет за счет большого содержания витамина C

Защищает организм от опасных вирусов не только имбирь и лимон, но и квашеная капуста. В традиционной русской закуске огромное количество витаминов и пробиотиков, именно поэтому блюдо укрепит иммунитет в период пандемии COVID-19. О пользе квашеной капусты рассказала диетолог Маргарита Королева.

Продукт не только сохраняет витамин C в организме человека, но и приумножает его. По словам врача, за счет особых ферментов капуста также благоприятно влияет на желудочно-кишечный тракт. Кроме того, вкусное блюдо украсит любой стол, передает радио Sputnik.

"Люди издревле готовили квашеную капусту, чтобы максимально сохранить иммунитет", – рассказала Королева, отметив, что особенно полезно ее есть весной. Однако употреблять продукт нужно в умеренных количествах и только с достаточным количеством белка, сообщает "Царьград".

Профессор Федерального медико-биологического агентства также предупредила, что склонным к полноте людям лучше отказаться от закуски после 16 часов. Дело в том, что квашеная капуста задерживает жидкость в организме, а это приводит к набору лишних килограммов.

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