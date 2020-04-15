Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Традиционная русская закуска защитит от COVID-19

Традиционная русская закуска защитит от COVID-19
Фото: pixabay.com
Полезная закуска укрепляет иммунитет за счет большого содержания витамина C

Защищает организм от опасных вирусов не только имбирь и лимон, но и квашеная капуста. В традиционной русской закуске огромное количество витаминов и пробиотиков, именно поэтому блюдо укрепит иммунитет в период пандемии COVID-19. О пользе квашеной капусты рассказала диетолог Маргарита Королева.

Продукт не только сохраняет витамин C в организме человека, но и приумножает его. По словам врача, за счет особых ферментов капуста также благоприятно влияет на желудочно-кишечный тракт. Кроме того, вкусное блюдо украсит любой стол, передает радио Sputnik.

"Люди издревле готовили квашеную капусту, чтобы максимально сохранить иммунитет", – рассказала Королева, отметив, что особенно полезно ее есть весной. Однако употреблять продукт нужно в умеренных количествах и только с достаточным количеством белка, сообщает "Царьград".

Профессор Федерального медико-биологического агентства также предупредила, что склонным к полноте людям лучше отказаться от закуски после 16 часов. Дело в том, что квашеная капуста задерживает жидкость в организме, а это приводит к набору лишних килограммов.

Чтобы сохранить фигуру во время самоизоляции, специалисты советуют придерживаться дробного питания, напоминает телеканал "360". Прием пищи, по их словам, лучше разделить на пять раз.

Ранее врач рассказал о единственной модели маски, которая на самом деле защитит от коронавируса.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Главное о коронавирусе в России на 15 апреля

Новые жертвы и пробки в закрытой Москве, а также вероятность второй волны заражения - важные новости о COVID-19 за сутки

С юмором об актуальном: подборка анекдотов о коронавирусе

Короткие истории от "Утра" поднимут настроение

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей