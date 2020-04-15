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Без вреда для здоровья: как правильно тренироваться после 40 лет

Без вреда для здоровья: как правильно тренироваться после 40 лет
Фото: pixabay.com
Перед выполнением упражнений нужно обязательно сделать разминку

С возрастом организм постепенно изнашивается: мышцы становятся дряхлыми, а кости – хрупкими. Сохранить здоровье и молодость после 40 лет поможет регулярная физкультура. Но, чтобы тренировки приносили только пользу, необходимо соблюдать ряд простых правил.

Во-первых, гимнастику нужно начинать с разминки – это обязательное условие перед выполнением упражнений. Это снизит травмоопасность и подготовит тело к зарядке.

Во-вторых, чтобы поддерживать тонус организма, выполнять нужно комплекс различных упражнений. Кардиотренировкам нужно уделить минимум 2,5 часа в неделю, советует автор "Яндекс.Дзен-канала "#Вспорте". Заниматься можно бегом, плаванием или спортивной ходьбой, но не более 40 минут в день.

Силовые упражнения также важны для укрепления здоровья – ими автор блога советует заниматься не меньше двух раз в неделю. Однако стоит тренироваться очень осторожно: не поднимать большой вес и не перегружать позвоночник.

И заключительный вид лечебной гимнастики после 40 лет – растяжка, необходимая для расслабления организма. Стрейчингу стоит посвятить минимум три дня в неделю после каждой тренировки, пишет автор канала. Растяжку нужно делать плавно и только на разогретые мышцы, чтобы не нанести организму вред.

По словам автора блога, уже через два месяца регулярных тренировок уйдет лишний вес и улучшится самочувствие. Однако во время занятий стоит внимательно следить за своим состоянием и при возникновении неприятных ощущений обязательно их прекратить.

Ранее "Утро.ру" поделилось простой домашней гимнастикой, которая восстановит организм после 50 лет.

Карина СИРАЗОВА

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