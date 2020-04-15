Без вреда для здоровья: как правильно тренироваться после 40 лет
С возрастом организм постепенно изнашивается: мышцы становятся дряхлыми, а кости – хрупкими. Сохранить здоровье и молодость после 40 лет поможет регулярная физкультура. Но, чтобы тренировки приносили только пользу, необходимо соблюдать ряд простых правил.
Во-первых, гимнастику нужно начинать с разминки – это обязательное условие перед выполнением упражнений. Это снизит травмоопасность и подготовит тело к зарядке.
Во-вторых, чтобы поддерживать тонус организма, выполнять нужно комплекс различных упражнений. Кардиотренировкам нужно уделить минимум 2,5 часа в неделю, советует автор "Яндекс.Дзен-канала "#Вспорте". Заниматься можно бегом, плаванием или спортивной ходьбой, но не более 40 минут в день.
Силовые упражнения также важны для укрепления здоровья – ими автор блога советует заниматься не меньше двух раз в неделю. Однако стоит тренироваться очень осторожно: не поднимать большой вес и не перегружать позвоночник.
И заключительный вид лечебной гимнастики после 40 лет – растяжка, необходимая для расслабления организма. Стрейчингу стоит посвятить минимум три дня в неделю после каждой тренировки, пишет автор канала. Растяжку нужно делать плавно и только на разогретые мышцы, чтобы не нанести организму вред.
По словам автора блога, уже через два месяца регулярных тренировок уйдет лишний вес и улучшится самочувствие. Однако во время занятий стоит внимательно следить за своим состоянием и при возникновении неприятных ощущений обязательно их прекратить.
Ранее "Утро.ру" поделилось простой домашней гимнастикой, которая восстановит организм после 50 лет.
Главное о коронавирусе в России на 15 апреля
Новые жертвы и пробки в закрытой Москве, а также вероятность второй волны заражения - важные новости о COVID-19 за сутки
С юмором об актуальном: подборка анекдотов о коронавирусе
Короткие истории от "Утра" поднимут настроение
Новости партнеров
Новости Украины
- Заместителя Кличко подозревают в получении крупной взятки
- Ударят по Ростову: на Украине пригрозили уничтожить российский нефтеперерабатывающий завод
- Расслабляться рано: Зеленский обозначил пик эпидемии на Украине
- В Донбассе во время учений погиб украинский военный
Фоторепортаж
Коронавирус в мире
- Дети из России застряли в США из-за пандемии
- Советы от Лукашенко: как бороться с коронавирусом
- Назван примерный срок возобновления полетов за рубеж
- СМИ: американскую медицину уничтожил Кремль
Здоровье
- В США раскрыли секрет долгой жизни
- Гимнастика для пожилых: как избавиться от боли в суставах
- Советы для мужчин: как поднять тестостерон и омолодиться после 50 лет
Выбор читателей
- Опасные симптомы: как отличить коронавирус от гриппа и простуды
- Путин вернул россиянам прежний пенсионный возраст
- Приметы на Пасху: как привлечь деньги и избавиться от болезней
- Доллар по сто рублей: озвучены два сценария для экономики России
- Какие продукты защитят иммунитет от коронавируса
- "Уже не взлетит": эксперты о будущем российского рубля
- "Жива-здорова": подруга Джигарханяна сдала Заворотнюк
- Индексация пенсий: что еще получат россияне в 2020 году
- Коронавирус в России: главное
- Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь
- Разгаданы хитрые маневры трубоукладчика для "Северного потока - 2"
- У Малахова появился коронавирус
- Рак и алкоголизм: как страдали звезды "Убойной силы"
- Су-57 ударят по турецким F-16 издалека
- Собчак решила "воскресить" Началову
- По стакану каждый день: назван полезный после 50 лет напиток
- Горбачев предупредил об угрозе третьей мировой
- Вирусный занавес: какие страны закрыли границы из-за COVID-19
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- Стоп, коронавирус: как сделать антисептик в домашних условиях
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик