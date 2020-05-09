Многие из пророчеств Даниила Андреева уже успели сбыться

Большинство знает только о самых известных провидцах – Ванге, Нострадамусе, Вольфе Мессинге. Мало кто слышал о Данииле Андрееве, писателе, сыне Леонида Андреева. Автор романа "Роза Мира" был репрессирован и создал свое самое известной произведение, находясь в тюремных застенках.

Видения начали являться Даниилу Андрееву с 15 лет. Он, гуляя по окрестностям Кремля, узрел великий город – Небесную Россию. Именно после этого происшествия Андреев начал совершенствовать себя, как человек, способный прорицать будущее.

Многие из пророчеств советского писателя уже успели сбыться. Например, он говорил, что люди начнут активно осваивать территорию Марса в поисках новой жизни, однако земля там окажется сухой и красной. Кроме того, Андреев предрек появление средств связи, с помощью которых люди смогут общаться друг с другом в любых концах планеты.

Автор "Розы Мира" озвучил свое предсказание и на 23 век. Он говорил, что начнет активно развиваться телепатия, практически все люди сумеют читать мысли друг друга. Власти государств постараются воспользоваться этим, чтобы полностью подчинить себе население, однако в тайных лабораториях начнут разрабатывать способы, которые смогут этому противостоять.

Ранее "Утро.ру" писало об астрологе, который предсказал России приход "золотой эпохи".