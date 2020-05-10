Возлюбленная знаменитого художника и философа приписывала себе дар ясновидения

Супруга живописца и философа Николая Рериха увлекалась спиритическими сеансами. Кроме того, Елена рассказывала, что у нее бывают пророческие видения. В Сети вспомнили о предсказаниях жены Рериха о России.

По меньшей мере одно из пророчеств женщины сбылось – она говорила о том, что именно наша страна погубит Адольфа Гитлера. Также Елена предсказывала, что Россия станет "основой равновесия" во всем мире после появления неких космических знаков. Если же страна падет, это приведет практически к концу света.

"Возрождение России есть возрождение всего мира. Гибель России есть гибель всего мира", – утверждала она в одном из писем в 1935 году. Высказалась Елена Рерих и о третьей мировой войне. Провидица считала, что масштабный конфликт миру не грозит.

Многие конспирологи также придерживаются мнения, что пророчества о будущем России и всего человечества зашифрованы и в картинах Николая Рериха, отмечает автор канала "Обзор по Интересному" в "Яндекс.Дзен".

Ранее Утро.ру писало о предсказании советского писателя.