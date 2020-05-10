Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Всплыло пророчество жены Рериха о России и третьей мировой войне

Всплыло пророчество жены Рериха о России и третьей мировой войне
Фото: pixabay.com
Возлюбленная знаменитого художника и философа приписывала себе дар ясновидения

Супруга живописца и философа Николая Рериха увлекалась спиритическими сеансами. Кроме того, Елена рассказывала, что у нее бывают пророческие видения. В Сети вспомнили о предсказаниях жены Рериха о России.

По меньшей мере одно из пророчеств женщины сбылось – она говорила о том, что именно наша страна погубит Адольфа Гитлера. Также Елена предсказывала, что Россия станет "основой равновесия" во всем мире после появления неких космических знаков. Если же страна падет, это приведет практически к концу света.

"Возрождение России есть возрождение всего мира. Гибель России есть гибель всего мира", – утверждала она в одном из писем в 1935 году. Высказалась Елена Рерих и о третьей мировой войне. Провидица считала, что масштабный конфликт миру не грозит.

Многие конспирологи также придерживаются мнения, что пророчества о будущем России и всего человечества зашифрованы и в картинах Николая Рериха, отмечает автор канала "Обзор по Интересному" в "Яндекс.Дзен".

Ранее Утро.ру писало о предсказании советского писателя.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Боевые верблюды и исчезнувший Кремль: малоизвестные факты о Великой Отечественной войне

О самых неожиданных событиях, которые помогли советской армии победить, - в подборке "Утро.ру"

Карантин в Петербурге продлили до лета: последние новости о коронавирусе в России

COVID-19 продолжает уносить жизни людей

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в мире

953 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей