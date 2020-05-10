Американский бизнесмен может работать на Кремль

Шокирующую версию выдал полагает член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин.



Таким образом он прокомментировал недавний выпад Маска, который выругался по-русски в своем Твиттер. Бизнесмена вывели из себя обвинения в том, что ему наплевать на здоровье людей во время пандемии коронавируса – якобы он заботится только о возобновлении работы своего завода Tesla. В соцсети Маска разгорелась настоящая баталия, в результате чего тот вышел из себя и назвал оппонента идиотом, написав это слово на русском.

По мнению Ионина, он мог праздновать 9 Мая и немного перебрать, из-за чего у него и вырвалось слово на другом языке.

"Наконец-то мы узнали кто он. Как было сказано в "17 мгновениях весны", что когда женщина рожает, она кричит на одном языке, то человек когда выпьет, начинает говорить на своем родном языке",

– отметил он в беседе с РИА Новости.

Напомним, что по-русски Маск в своих соцсетях изъясняется не в первый раз.

Ранее бизнесмен рассказал о чипировании людей в ближайшем будущем.