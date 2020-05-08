Разработкой устройств, которые будут имплантироваться в мозг, уже занимаются лучшие умы Америки

В истории о чипировании людей появилась новая глава. После слухов про наносхемки, которые вживляют под маской вакцины, крошечные схемы в мозг захотел вживлять главный ученый мира – гендиректор Tesla Илон Маск.

В интервью Джо Рогану Маск рассказал об успехах проекта Neuralink, который занимается разработкой темы чипирования. Компания в скором будущем начнет создавать устройство, которое после будут вживлять в человеческий мозг.

Миллиардер заявил, что первые чипы, вероятно, появятся уже в 2020 году. Они, по замыслу, смогут вернуть зрение и слух.

"Нам придется еще много поработать. У нас есть возможность вживить чип в человека в течение этого года", – отметил Маск и добавил, что у больных людей появится возможность вернуть слух и зрение, которые были потеряны во время болезни.

Последний месяц тема чипирования широко обсуждается в России. Так, о возможной насильственной подсадке говорили на центральных каналах. Авторы материалов обвинили создателя MicrosoftБила Гейтса в желании поработить страну через вживление чипов. Якобы под маской вакцинации от коронавируса в организм будут подсаживать микросхемы.

Теория не нашла поддержки и подтверждения у научного сообщества. Гепрокуратура уже частично разобралась с распространителями неправдивой информации.