Прорицательница считала, что нашу страну ждет великое будущее

Многие пророки предсказывали, что будет с нашей страной в будущем. Не обошла стороной Россию и итальянская ясновидящая Мавис. Она считала, что все глобальные перемены начнутся именно с нашего государства.

Любопытно, что Мавис предрекла возвращение Крыма в Россию, а также знала, что антироссийский санкции не навредят стране. Ясновидящая считала, что XXI век станет переломным для РФ. В это время получит толчок к экономическому и социальному росту глубинка страны, в результате Россия достигнет такого уровня развития, как ни одно другое государство в мире.

Земная цивилизация забудет, по ее мнению, о западном пути развития, и встанет на российский.

При этом США, согласно пророчеству Мавис, будет расплачиваться за свои грехи, а вскоре и вовсе падет, пишет автор канала "Обзор по интересному" в Яндекс.Дзене.

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