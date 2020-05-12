Процедура подтянет кожу и сделает фигуру стройной

Выпирающий живот зачастую остается проблемным местом даже при физической активности и жестком контроле питания. Избавиться от него помогут несколько процедур, которые сделают фигуру более стройной и подтянутой.

Убрать живот поможет особый уход, который запустит локальное жиросжигание и избавит от лишнего в области боков и талии. Кроме того, этот способ подтянет кожу и сделает ее более упругой.

Сначала нужно разогреть проблемную область, чтобы улучшить кровообращение и запустить процесс активного сжигания жира. Для этого принимаем душ и делаем массаж со скрабом. Смесь готовим из 1 ст. л. молотого кофе, капли апельсинового масла и 2 ч. л. любого другого. Уделяем процедуре не меньше 5 минут.

После душа со скрабом приступаем к массажу для похудения. Его лучше делать также с маслом, простым или антицеллюлитным.

И последний этап – обертывание для похудения. Жиросжигающую маску готовим из 3 ст. л. белой глины, 2 ст. л. льняного масла, 1 ч. л. меда, масла корицы и апельсина. Наносим смесь на живот и обматываем пленкой. Смываем маску для похудения через 30 – 40 минут.

При регулярном повторении такой процедуры живот станет более упругим и подтянутым. Кроме того, этот способ поможет ускорить похудение.

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