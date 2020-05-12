Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Кремлевский врач: забродившие продукты укрепят здоровье

Кремлевский врач: забродившие продукты укрепят здоровье
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Справиться с коронавирусом помогут простокваша, чайный гриб и печень трески

В ферментированных продуктах много полезных веществ для организма: они богаты витамином С и антиоксидантами, которые защищают иммунитет. Речь идет о таких популярных в России блюдах, как квашеная капуста, простокваша и чайный гриб. Об этом сообщила врач-диетолог поликлиники №1 управделами президента Вера Шарошкина.

Специалист советует чаще обедать печенью трески. В ней много витаминов D и A. Также в ежедневный рацион можно добавить укроп, петрушку и лук.

По мнению врача, не следует забывать и о санитарных нормах. Фрукты и овощи необходимо промывать, а зелень класть в воду перед употреблением на 15 минут, рассказала она РИА "Новости".

В процессе брожения в ферментированных продуктах, таких как злаки, овощи, йогурты, образовываются пробиотики. Они убивают болезнетворные бактерии и нормализуют работу кишечника. 

Анна ШУЛЕПОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Умерли 107 человек: свежая статистика по коронавирусу в России на 12 мая

От COVID-19 за все время эпидемии скончались 2116 россиян

Регионы смягчают карантинные меры: главные новости о коронавирусе в России на 12 мая

Одни субъекты страны начали ужесточать карантинные меры, другие, наоборот, ослаблять, ученый рассказал, у кого появляется стойкий иммунитет - актуальные новости о COVID-19 на утро вторника в материале "Утро.ру"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей