Справиться с коронавирусом помогут простокваша, чайный гриб и печень трески

В ферментированных продуктах много полезных веществ для организма: они богаты витамином С и антиоксидантами, которые защищают иммунитет. Речь идет о таких популярных в России блюдах, как квашеная капуста, простокваша и чайный гриб. Об этом сообщила врач-диетолог поликлиники №1 управделами президента Вера Шарошкина.

Специалист советует чаще обедать печенью трески. В ней много витаминов D и A. Также в ежедневный рацион можно добавить укроп, петрушку и лук.

По мнению врача, не следует забывать и о санитарных нормах. Фрукты и овощи необходимо промывать, а зелень класть в воду перед употреблением на 15 минут, рассказала она РИА "Новости".

В процессе брожения в ферментированных продуктах, таких как злаки, овощи, йогурты, образовываются пробиотики. Они убивают болезнетворные бактерии и нормализуют работу кишечника.