Китайское упражнение продлит молодость после 40 лет
После 40 лет организм требует больше внимания. Для того чтобы сохранить здоровье и поддерживать тонус тела, нужны регулярно заниматься спортом. При этом не обязательно проводить часы в тренажерных залах – делать зарядку можно и дома. Для серьезных результатов и накачки мышц потребуется комплекс упражнений, а вот просто зарядиться энергией на день грядущий можно всего за несколько минут.
Упражнение, которое приведено ниже, очень популярно в азиатских странах, особенно в Китае. Оно очень полезно для мужчин и женщин, которым за 40 лет.
Это простое упражнение можно выполнять без какой-либо физической подготовки. Интенсивность следует регулировать количеством подходов.
Для начала нужно согнуть ноги в коленях и поставить руки перед собой на коврик. При этом вес тела следует сразу перенести на руки. Теперь нужно немного подняться на носки стоп и начать "хождение руками" – руки поочередно, с небольшим интервалом переставлять вперед.
Такая зарядка позволит зарядить организм бодростью на целый день. Количество повторов можно определять индивидуально исходя из ресурсов организма. При этом, если появятся неприятные ощущения, тренировку нужно немедленно прекратить и обратиться к врачу.
Ранее "Утро" делилось упражнениями в домашних условиях, которые помогут поддержать здоровье.
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