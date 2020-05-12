Нехитрые действия позволят справиться с интимными проблемами

Укрепить мужскую силу можно без лекарств.

Поднять самый важный для мужчин гормон – тестостерон – реально в домашних условиях. Вернуть былую потенцию можно, соблюдая несколько правил.

Пейте воду

С утра, сразу после пробуждения, нужно выпить стакан воды. Это необходимо, чтобы восполнить недостаток жидкости в организме после сна. Кроме того, вода поможет "запустить" обменные процессы и пищеварение.

Гуляйте на свежем воздухе

Витамин D необходим для нормальной работы организма. Он вырабатывается, когда мы находимся на солнце. Поэтому ежедневные прогулки на свежем воздухе особенно важны. Этот витамин также влияет на выработку тестостерона у мужчин. Если в определенное время года солнце выглядывает редко, можно купить добавку в аптеке.

Научитесь бороться со стрессом

Нервное напряжение негативно влияет на здоровье в целом и на мужскую силу в частности. Хронический стресс может привести к серьезным проблемам с потенцией. Поэтому нужно учиться управлять своими эмоциями и "сбрасывать" негатив. Автор канала "Здоровье мужика" в "Яндекс.Дзен" советует попробовать метод знаменитого "Ледяного человека" – Вима Хофа.

Нужно при стрессовой ситуации глубоко дышать. Вдыхать и выдыхать через рот или нос глубоко в диафрагму. Выдыхать нужно без усилий. Сделать необходимо 30 вдохов и выдохов. После этого начнется легкое головокружение и покалывание в руках и ногах. Пугаться не стоит – это признак того, что кровь насыщается кислородом. После этого нужно в последний раз вдохнуть и выдохнуть и максимально задержать дыхание. Затем сделать глубокий вдох и еще раз задержать секунд на 30.

Принимайте холодный душ

Как утверждает автор советов, для повышения уровня тестостерона полезно закаливание. Холодный душ поможет усилить иммунитет и улучшить обмен веществ.

Забудьте о завтраке

Чтобы повысить уровень тестостерона, попробуйте пропускать утренний прием пищи. Завтракайте не сразу, а спустя несколько часов после пробуждения.

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