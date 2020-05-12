В ближайшие 40 лет нашу страну ждет эпоха процветания

В России начался золотой век – к 2062 г. она станет центром человеческой цивилизации и ее духовным лидером. Такое предсказание сделал генерал Валентин Мошков, которого также называют "русским Нострадамусом".

Пророчество о будущем России основано на четких математических расчетах. Мошков разработал универсальную модель устройства общества, согласно которой каждые 400 лет страна проходит новый цикл. Так, раз в четыре века друг друга сменяют следующие эпохи: золотая, серебряная, медная и железная.

С 2012 г., согласно расчетам Мошкова, в России идет золотой цикл, пишет автор "Яндекс.Дзен-канала "Кириллица". Таким образом, сейчас наша страна находится на стадии подъема. Однако процветание в государстве начнется лишь в 2062 году.

Через 40 лет в России исчезнет бедность и болезни, произойдет огромный рывок в развитии науки и техники, а продолжительность жизни увеличится до 200 лет, считает автор Яндекс.Дзен-канала "История Российского государства".

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