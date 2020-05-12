Метеозависимым людям и тем, кто страдает от болезней сердца, нужно соблюдать несколько правил

Сердечникам и людям с заболеваниями сосудов следует подстраивать свой распорядок дня под прогноз погоды, уверен руководитель Уральского института кардиологии Ян Габинский.

Такой комментарий специалист дал на фоне прогнозов синоптиков о переменчивом лете в России в этом году.

Как отметил эксперт, чувствительным к изменениям погоды людям следует сверяться с прогнозом. Если ожидаются ощутимые перемены погодных условий, они должны заранее к этому подготовиться.

Так, Габинский рекомендует отказаться в такие периоды от серьезных физических нагрузок, а также избегать стрессов. При этом самое важное – это вовремя принять лекарство, чтобы предупредить негативные последствия перепада давления, передает слова специалиста издание "Ura.ru".

Как отметил кардиолог, прием таблеток, когда состояние уже резко ухудшилось из-за давления, может навредить здоровью.

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