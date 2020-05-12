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Синоптики предупредили жителей Подмосковья о сильном ветре

Порывы могут достигать 17 метров в секунду

К вечеру 12 мая жителям и гостям Московской области обещают резкое похолодание до +13 градусов, а также сильный ветер, сообщается на сайте регионального Минтранса.

При этом буйство непогоды может сопровождаться порывами ветра до 17 метров в секунду. Кроме того, в некоторых районах конец дня может ознаменоваться настоящей грозой.

Как отмечает издание "Подмосковье сегодня", россиянам рекомендовано оставаться дома, пока погода не улучшится.

Ранее "Утро" делилось советами кардиолога о том, как пережить смену погоды и скачки давления.

Ольга ФЕДОРОВА

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