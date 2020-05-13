Влияние нашей страны на международной арене усилится

В 2020 г. Россия и Соединенные Штаты заключат союз. Так расшифровал пророчество болгарской ясновидящей Ванги современный британский экстрасенс Крейг Гамильтон-Паркет.

По версии предсказателя, Ванга напророчила, что влияние России на другие страны заметно усилится в этом году, пишут "Аргументы недели". На предстоящий же союз государств повлияет конфликт на Ближнем востоке, считает автор "Яндекс.Дзен-канала Dream Time".

Сам ясновидящий также озвучивает свои прогнозы на будущее. Согласно пророчеству Гамильтона-Паркета, российский и американский лидеры подпишут важное соглашение. В США же на фоне Ближневосточного конфликта начнутся народные протесты, которые даже смогут привести к свержению некоторых представителей власти. Однако Дональд Трамп президентом Соединенных Штатов останется – его переизберут на предстоящих выборах.

Крейг Гамильтон-Паркет предсказал и экономический кризис в Европе. По словам экстрасенса, западные страны ждут войны и природные катаклизмы. Исключением будет лишь Великобритания, которая вышла из ЕС.

По словам автора блога, многие предсказания британского пророка уже сбылись. Так, ранее он предвидел провал импичмента Трампа и лесные пожары в Австралии.

Ранее было расшифровано предсказание о третьей мировой войне.