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США и Россия заключат союз: расшифровано неизвестное предсказание Ванги

США и Россия заключат союз: расшифровано неизвестное предсказание Ванги
Фото: imago stock&people/www.globallookpress.com
Влияние нашей страны на международной арене усилится

В 2020 г. Россия и Соединенные Штаты заключат союз. Так расшифровал пророчество болгарской ясновидящей Ванги современный британский экстрасенс Крейг Гамильтон-Паркет.

По версии предсказателя, Ванга напророчила, что влияние России на другие страны заметно усилится в этом году, пишут "Аргументы недели". На предстоящий же союз государств повлияет конфликт на Ближнем востоке, считает автор "Яндекс.Дзен-канала Dream Time".

Сам ясновидящий также озвучивает свои прогнозы на будущее. Согласно пророчеству Гамильтона-Паркета, российский и американский лидеры подпишут важное соглашение. В США же на фоне Ближневосточного конфликта начнутся народные протесты, которые даже смогут привести к свержению некоторых представителей власти. Однако Дональд Трамп президентом Соединенных Штатов останется – его переизберут на предстоящих выборах.

Крейг Гамильтон-Паркет предсказал и экономический кризис в Европе. По словам экстрасенса, западные страны ждут войны и природные катаклизмы. Исключением будет лишь Великобритания, которая вышла из ЕС.

По словам автора блога, многие предсказания британского пророка уже сбылись. Так, ранее он предвидел провал импичмента Трампа и лесные пожары в Австралии.

Ранее было расшифровано предсказание о третьей мировой войне.

Карина СИРАЗОВА

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