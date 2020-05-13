Короткие и актуальные шутки от "Утро.ру" добавят в жизнь позитива

Приколы на сугубо мужские темы рассмешат даже в самое непростое время.

Приходит мужчина в солярий и говорит администратору:

– Девушка, мне, пожалуйста, 150 минут.

– Но вы же сгорите! У нас максимум – 15 минут.

– Да мне вообще все равно, я завтра из Египта прилететь должен!





В битве с лишним весом живот всегда оказывается как минимум на полшага впереди.





Возвращается мужик домой после трехдневной рыбалки с друзьями:

– Держи, дорогая. Это мой улов, – протягивает он пакет с рыбой жене.

– Но это же селедка, – удивляется супруга.

– Да ты представляешь, у нас машина сломалась. А связи нет, телефоны разрядились у всех. Хорошо, что Серега мешок соли с собой взял. Вот мы ловили и солили, ловили и солили...





После долгого рабочего дня муж приходит домой и падает на диван.

– Как день прошел? – спрашивает у него жена.

– Вроде хорошо, но на всякий случай нужно выпить.





Два друга разговаривают в баре:

– У нас в семье теперь на одного человека больше.

– Жена родила? Поздравляю!

– Да нет, теща в гости приехала.