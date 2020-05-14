Убойная подборка: самые смешные шутки Геннадия Ветрова
Поднять настроение на весь день и оторваться от рутины помогут самые смешные отрывки из выступлений Геннадия Ветрова.
- У меня есть хороший знакомый – журналист из Финляндии. Он часто бывает в России и спрашивает у меня:
– Я сколько не приезжаю в Россию, никогда не видел, что люди записывались на профилактику к врачу.
– А смысл? Что идти к врачу, если ничего не болит.
– Хотя нет, один раз слышал, как мужчина в деревне сказал, что придет вставлять зубы после свадьбы брата.
Пришлось ему объяснить, что свадьба в деревне длится неделю, а зубов там можно насобирать пол-литровую банку.
- Прохожу мимо детской площадки. Вижу, сидит девочка в песочнице и роет песок. Никаких игрушек нет, она просто роет песок, веселится, радуется жизни. Зовут Таня, 35 лет.
- Маленький мальчик, который все время носился, сидит во дворе одиноко в начале лета. Я говорю:
– Или скамейку покрасили, и ты прилип, или батарейки сели.
– Лето начинается, все пацаны разъезжаются на моря, к бабушкам и дедушкам, а я на все лето остаются один во дворе. Нет ни брата, ни сестры.
– Гоша, ну это вообще не проблема. Попроси у мамы с папой братика или сестричку.
– Они так храпят ночью, что я даже велосипед стесняюсь просить.
- Народные приметы. На праздник Демьяна-водника все девчонки плели себе венок и бежали к реке. Та, у кого первой венок утонет, значит, у той самая здоровая башка.
- – У нас в России лучшие закуски. Грибы, например.
– Ну, грибы. Грибы надо знать, где собирать.
– А что знать? Где банку с грибами разбил, там и собирай.
Ранее "Утро.ру" публиковало подборку лучших шуток Елены Степаненко.
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