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Убойная подборка: самые смешные шутки Геннадия Ветрова

Убойная подборка: самые смешные шутки Геннадия Ветрова
Геннадий Ветров. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Лучшие анекдоты от звезды передачи "Аншлаг" в материале "Утро.ру"

Поднять настроение на весь день и оторваться от рутины помогут самые смешные отрывки из выступлений Геннадия Ветрова.

  • У меня есть хороший знакомый – журналист из Финляндии. Он часто бывает в России и спрашивает у меня:

– Я сколько не приезжаю в Россию, никогда не видел, что люди записывались на профилактику к врачу.

– А смысл? Что идти к врачу, если ничего не болит.

– Хотя нет, один раз слышал, как мужчина в деревне сказал, что придет вставлять зубы после свадьбы брата.

Пришлось ему объяснить, что свадьба в деревне длится неделю, а зубов там можно насобирать пол-литровую банку.


  • Прохожу мимо детской площадки. Вижу, сидит девочка в песочнице и роет песок. Никаких игрушек нет, она просто роет песок, веселится, радуется жизни. Зовут Таня, 35 лет.


  • Маленький мальчик, который все время носился, сидит во дворе одиноко в начале лета. Я говорю:

– Или скамейку покрасили, и ты прилип, или батарейки сели.

– Лето начинается, все пацаны разъезжаются на моря, к бабушкам и дедушкам, а я на все лето остаются один во дворе. Нет ни брата, ни сестры.

– Гоша, ну это вообще не проблема. Попроси у мамы с папой братика или сестричку.

– Они так храпят ночью, что я даже велосипед стесняюсь просить.


  • Народные приметы. На праздник Демьяна-водника все девчонки плели себе венок и бежали к реке. Та, у кого первой венок утонет, значит, у той самая здоровая башка.


  • – У нас в России лучшие закуски. Грибы, например.

– Ну, грибы. Грибы надо знать, где собирать.

– А что знать? Где банку с грибами разбил, там и собирай.
Ранее "Утро.ру" публиковало подборку лучших шуток Елены Степаненко. 

Дарья ПЕТРОВА

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