Лучшие шутки от звезд "Аншлага": подборка приколов на все времена
Самые смешные анекдоты от известных юмористов
Посмеяться от души поможет подборка шуток от "Утро.ру".
- Собрались двое русских на зимнюю рыбалку. Огромное заснеженное озеро, они выходят на самую середину, расчищают снег, сверлят лунки. Как только опускают удочки, видят, что из леса на них несется огромный медведь. Один из рыбаков снимает унты и надевает кроссовки. Другой говорит:
– Это бесполезно. Эти медведи разгоняются до 60 км/ч.
– А я с ним соревноваться не собираюсь. Мне тебя обогнать нужно.
- Прочитал в газете об одном опросе социологов. Собрали 100 мужчин и задали им один вопрос:
– У кого дома главная жена, те отойдите в сторону.
Остался стоять на месте только 1 мужчина. Остальные у него и спрашивают:
– Как тебе удалось остаться главным?
– Мужики, вы о чем? Меня супруга привела, сказала стоять здесь, чтобы ни случилось.
- Два мужика встречаются, один говорит другому:
– У меня жена под водой рожала.
– Да ты что? И как ребенок?
– Не знаю. Уплыл.
- Муж приходит домой и тащит жену в спальню. Кладет ее на кровать и накрывает одеялом, залезает сам внутрь. Женщина в восторге, а мужик говорит:
– Смотри, часы купил. Светятся!
- Идет пьяный мужик по городу. Рядом с ним останавливается патрульная машина. Полицейский спрашивает:
– Ну, что мужик, до дома то сам сможешь дойти?
– Какой дом? Я на работу!
Ранее "Утро.ру" публиковало лучшие шутки от Геннадия Ветрова.
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