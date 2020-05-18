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Самые смешные шутки Винокура о браке и разводе

Самые смешные шутки Винокура о браке и разводе
Владимир Винокур. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Подборка лучших анекдотов от звезды "Аншлага"

Зарядиться хорошим настроением с утра помогут смешные приколы от "Утро.ру".

  • Разводится еврейская семья. Муж говорит:

– Дорогая, все нормально. Забирай квартиру, у меня никаких претензий нет.

А жена ему отвечает:

– Нет, у меня есть. Ты меня брал вдовой, вдовой и отдашь.


  • Серебряная свадьба. Сидят муж с женой за столом. Гости собрались. Он ей говорит:

– Любимая, дай салатик. Дорогая, дай, пожалуйста, мясо. Золотая, налей водочки.

Рядом друг сидит и говорит:

– Какие у вас высокие отношения. Ты ее все называешь любимой и дорогой, хотя вы столько лет вместе.

– Дурак! Я забыл, как ее зовут.


  • У нас сейчас школы открыли для детей новых русских. Сделали три класса: первый, бизнес и эконом.


  • Муж усталый приходит домой с работы 1 апреля. Открывает двери и видит жену в объятиях соседа. Смотрит на них и говорит:

– Ну, очень смешно.


  • Где-то услышал, что муж и жена после нескольких лет брака становятся похожи друг на друга даже внешне. Увидел с утра свою небритую морду, лысину и подумал: "Ну и зачем мне эта свадьба нужна". 


Ранее "Утро.ру" публиковало подборку лучших шуток от звезд "Аншлага".

Дарья ПЕТРОВА

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