Самые смешные шутки Винокура о браке и разводе
Зарядиться хорошим настроением с утра помогут смешные приколы от "Утро.ру".
- Разводится еврейская семья. Муж говорит:
– Дорогая, все нормально. Забирай квартиру, у меня никаких претензий нет.
А жена ему отвечает:
– Нет, у меня есть. Ты меня брал вдовой, вдовой и отдашь.
- Серебряная свадьба. Сидят муж с женой за столом. Гости собрались. Он ей говорит:
– Любимая, дай салатик. Дорогая, дай, пожалуйста, мясо. Золотая, налей водочки.
Рядом друг сидит и говорит:
– Какие у вас высокие отношения. Ты ее все называешь любимой и дорогой, хотя вы столько лет вместе.
– Дурак! Я забыл, как ее зовут.
- У нас сейчас школы открыли для детей новых русских. Сделали три класса: первый, бизнес и эконом.
- Муж усталый приходит домой с работы 1 апреля. Открывает двери и видит жену в объятиях соседа. Смотрит на них и говорит:
– Ну, очень смешно.
- Где-то услышал, что муж и жена после нескольких лет брака становятся похожи друг на друга даже внешне. Увидел с утра свою небритую морду, лысину и подумал: "Ну и зачем мне эта свадьба нужна".
Ранее "Утро.ру" публиковало подборку лучших шуток от звезд "Аншлага".
Последние новости о коронавирусе в России на 18 мая
Вирус, бушующий в стране, оказался особенным, в Красноярский край отправят военных для борьбы с эпидемией, в Москве умерли десятки человек - важные новости о COVID-19 на утро понедельника в материале "Утро.ру"
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