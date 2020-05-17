Лучшие шутки Максима Галкина: анекдоты про россиян и американцев
Смешные приколы от знаменитого юмориста поднимут настроение
Подборка шуток до слез с выступлений Максима Галкина в материале "Утро.ру" отвлекут от повседневных забот.
- Люблю ужастики. Особенно мне нравятся жертвы в фильмах. Несется, значит, американка по лесу и кричит о помощи, а за ней зомби крадется, теряя конечности. Здоровая женщина не может убежать от трупа, вот что странно. Он с трудом передвигается, 200 лет в земле пролежал, а она орет и обязательно спотыкается. Что-то у них у всех с ногами непонятное. А после героиня не встает, а начнет ползти. Русская бы женщина поднялась, побежала бы к зомби и дала ему по голове, а может, и присмотрелась бы к мужику, вдруг хороший. У нас мужиками не разбрасываются.
- Народ у нас чистый, наивный. Приходит на телеканал письмо от мужчины сразу после Нового года. Он спрашивает, можно ли в рассол добавлять святую воду. Россиянин, видимо, хотел прийти в себя и к Богу с помощью одной жидкости, решил совместить.
- Наш народ очень изобретательный. Одна женщина захотела котлет, но у нее не работала ни мясорубка, ни комбайн. Любая другая придумала бы на обед другое блюдо, но эта – нет. Она заморозила кусок мяса, а затем натерла на терке.
- Только в нашей стране такое могло произойти: ученые наняли цыган, чтобы снять порчу с академии наук.
- Только русский парень может занять денег у друга, чтобы на них купить алкоголь и вместе устроить застолье, а затем отдать долг, чтобы опять вдвоем их пропить.
Ранее "Утро.ру" делилось приколами от звезд "Аншлага".
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