Анекдоты от звезды "Аншлага" поднимут настроение на целый день

Самые смешные отрывки из монологов Елены Степаненко – в свежей подборке от "Утро.ру".

Развелась с мужем. Обратилась в брачное агентство – мне подобрали кандидатуру. Пришла на свидание, а это оказался мой бывший супруг. Глаза на меня вытаращил, спрашивает:

– А что это ты в объявлении написала, что у тебя нет детей?

– Дело в том, что, когда я объявление писала, они на кухне были.

– А почему ты написала, что твое любимое занятие – кулинария?

– Я имела в виду не готовить, а есть. Вы сами что пишете? "Ищу красивую, талантливую, с квартирой, машиной, бриллиантами, а главное – верную и бескорыстную". Возникает вопрос, а вы-то ей зачем?





Приходит муж с работы весь побитый, помятый, поцарапанный. В руках – руль от автомобиля. Жена спрашивает:

– Что случилось?

– В аварию попал. Машина вдребезги.

– Кто виноват?

– "Девятка".

– "Жигули"?

– Нет, "Балтика".





Восемь утра, понедельник. По улице идет пьяный мужик, еле ноги волочит. Рядом останавливается патрульная машина:

– Ну что, до дома-то сам сможешь дойти?

Мужик с обидой в голосе отвечает:

– Какой дом?! Я на работу иду.

Ранее "Утро.ру" опубликовало подборку лучших шуток Ефима Шифрина.