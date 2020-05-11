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Сделает день позитивным: подборка лучших анекдотов Ефима Шифрина

Сделает день позитивным: подборка лучших анекдотов Ефима Шифрина
Фото: Simon Belcher/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Самые смешные отрывки из монологов и шутки от звезды "Аншлага" в материале "Утро.ру"

Поднимаем настроение на весь день с помощью коротких шуток Ефима Шифрина.

  • Отец, когда женился, сказал сыну:

– Сынок, хочешь жить хорошо – живи. Главное – берегись денег, от них все несчастья. 

Я сначала хотел прожить вообще без денег, но не получилось. И вот в пятницу 13 моя жена пошла работать гардеробщицей в библиотеку. Денег сразу...куда девать! Я говорю “Галя, трать быстрее, а то пропадем с тобой”. И она молодец: за три дня до получки у нее ни копейки. 

Потом прибегает ко мне и говорит “Горе нам, начальство хочет зарплату поднять!”. А я ей “Галя, молись, чтобы не прибавили. Хорошенько молись”. И вот она молодец, помолилась. Уже три года не прибавляют. 

Чуть позже снова прибегает. Говорит, по новостям передали, что бензин подешевеет, продукты вслед за ним, денег будет – хоть обкладывайся. А я ей говорю “Галя, дешевеет в развитых странах. А мы очень развитая”. 


  • Сначала Бог создал Землю, отдохнул. Потом создал мужчину, отдохнул. Потом создал женщину, и больше ни Бог, ни мужчина не отдыхали. Нет, не так там было. 

Сначала Бог создал Землю, посмотрел и решил, что неплохо. Затем создал мужчину и решил, что вообще замечательно. А потом создал женщину, посмотрел и сказал: “Ладно, накрасится”. 


  • Поймал олигарх джина в бутылке.

-Так, сделай мне такой ширины мост, чтобы я в Гавайи мог пешком ходить. Боюсь самолетами летать. 

-Нет, мост в Гавайи – очень тяжелая задача. Я лучше в бутылке посижу. Давай попроще что-то, – отвечает джин. 

-Попроще? Хочу понимать женщин. 

-Какой, говоришь, ширины мост должен быть?


  • Купил жене сумочку из крокодиловой кожи. Даже цена у нее кусается. Мой совет, ничего не покупайте своей жене. В том, что имеется – она никому, кроме вас не нужна. А вот если хотите избавиться, то другой разговор. 


  • Вовочка прогулял целый семестр в институте. Возвращается назад, Марья Ивановна ему:

-Где ты шлялся целый семестр?

-Болел, Марья Ивановна. 

-Что ты мне врешь? Ты, небось, по барам шлялся?

-Не, ну че вы так сразу, Марья Ивановна.

-Не надо мне врать! Я за соседним столиком все видела!

Ранее "Утро.ру" поделилось самыми смешными анекдотами от Игоря Маменко. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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