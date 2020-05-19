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Поднять настроение с самого утра помогут смешные анекдоты и монологи, подготовленные "Утро.ру"
– Зачем он играет в белых рубашках во дворе? Почему он не получил после первой рубашки? И что это за мать такая, которая не стирает рубашки, а складывает их куда-то в шкаф?
Ранее "Утро.ру" публиковало лучшие шутки от звезд "Аншлага".
Граничащую с Россией провинцию заблокировали из-за новых зараженных
Новые смерти, страна вернется к нормальной жизни в августе, неработающим пенсионерам продлят больничные - что нужно знать о COVID-19 ко вторнику в материале "Утро.ру"