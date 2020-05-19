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Смешные шутки Павла Воли: подборка приколов о жизни

Смешные шутки Павла Воли: подборка приколов о жизни
Павел Воля. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com
Самые лучшие моменты из Comedy Club

Поднять настроение с самого утра помогут смешные анекдоты и монологи, подготовленные "Утро.ру"

  • Все знают рекламу, где мужик приходит с камерой и порошком и спрашивает у женщины, где у нее пятна. Она открывает шкаф, а там стопками сложены рубашки. И со словами "это сын во дворе играл" дает четыре белых рубашки с пятнами. У меня несколько вопросов:

– Зачем он играет в белых рубашках во дворе? Почему он не получил после первой рубашки? И что это за мать такая, которая не стирает рубашки, а складывает их куда-то в шкаф?


  • Помните, нам обещали недавно, что космические полеты будут по цене авиабилета в Таиланд. Все срослось. Билеты в Таиланд стоят как космос.


  • Моему сыну 6 лет. Через год нас ждет адок под названием "школа". Решил изучить вопрос заранее, за год до школы, но выяснилось, что за год до школы – это уже поздно. Надо за год до рождения. Надо действовать так: имя не придумал, но портфель купил уже. Выяснилось, что в каждой школе собеседование. Собеседование перед первым классом. Ему 6 лет, там не с чем беседовать. Он полчаса назад во рту держал ногу.


  • Реклама чая – это вранье конкретное. Когда говорят: "Мы тщательно, бережно отбираем самые лучшие листочки для вас". Вот представьте себе – Индия, высокогорье. Миллионы тысяч гектаров чая, бедные люди хотят спасть, есть, пить. Это вот они тщательно отбирают каждый листочек? Я прямо вижу, как работник говорит: "Не бейте меня, мне надо тщательно и бережно собирать чай".  


  • Горные лыжи – опасный вид спорта. Надо в подъезде намазать ступени вазелином, наклеить на стены фотографии олигархов и кровью написать "Куршавель". Горнолыжный курорт готов. 


Ранее "Утро.ру" публиковало лучшие шутки от звезд "Аншлага". 

Дарья ПЕТРОВА

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