Российский кардиохирург рассказал о своей привычке наедаться перед сном

Наша пищеварительная система работает как доменная печь. После плотного приема пищи организм хочет спать и не способен к интенсивной работе, сообщил академик РАН Лео Бокерия.

Он рассказал РЕН ТВ, что уже более 45 лет просыпается в 5:45. На завтрак кардиохирург съедает домашний творог, потом едет на работу. Во время смены он не ест, так как проводит в день по 4-5 операций. На перекус берет фрукты и йогурты.

Лео Бокерия возвращается домой не раньше 20:00, только вечером он может полноценно покушать. После сытного ужина занимается физической нагрузкой.

Похожего графика придерживаются знаменитые хирурги Америки. Их смены заканчиваются около 19:00. Вечером они съедают 3-4 блюда и пьют спиртное. После плотного приема пищи медики плавают в бассейне, играют в большой теннис или катаются на лошадях.