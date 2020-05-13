Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Жирный молочный продукт защитит от проблем с сердцем

Жирный молочный продукт защитит от проблем с сердцем
Фото: pixabay.com
продолжениеПростая гимнастика поможет сохранить зрение в старости
Масло поможет избавиться от кашля и укрепить иммунитет

Здоровье нашего организма зависит от рациона, который не только влияет на самочувствие, но и помогает противостоять болезням. Именно поэтому необходимо употреблять сливочное масло. Этот молочный продукт содержит огромное количество жиров, необходимых для нормального функционирования всех органов.

Польза сливочного масла недооценена, а многие сидящие на диете люди и вовсе открываются от него. Однако продукт богат витаминами А, В, С, D и Е, благодаря чему кожа и волосы становятся более здоровыми. Масло также укрепляет сосуды, таким образом предотвращая риск развития болезней сердца, пишет SM-News.

Полезен молочный продукт и для иммунитета. Кроме того, он помогает бороться со слабостью и укрепляет кости. Эксперты отмечают, что сливочное масло лечит кашель и в целом защищает легкие, что особенно актуально в период пандемии. Так, бутерброд со сливочным маслом на завтрак, по словам врачей, снизит риск развития пневмонии и туберкулеза, сообщает "Север-Пресс".

Продукт даст необходимую энергию на весь день. При этом, если есть не больше 30 г масла в сутки, то фигура от этого никак не пострадает, говорят специалисты.

Ранее "Утро.ру" опубликовало рецепт вкусной пасты из сухофруктов для здоровья сердца.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Больше 10 тысяч зараженных: свежая статистика по коронавирусу в России на 13 мая

Жертвами COVID-19 стали еще 96 человек

Пришло время действовать: гороскоп на 13 мая

Астрологический прогноз на 13.05.2020 подскажет, чего ждать от грядущего дня

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей