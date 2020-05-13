Масло поможет избавиться от кашля и укрепить иммунитет

Здоровье нашего организма зависит от рациона, который не только влияет на самочувствие, но и помогает противостоять болезням. Именно поэтому необходимо употреблять сливочное масло. Этот молочный продукт содержит огромное количество жиров, необходимых для нормального функционирования всех органов.

Польза сливочного масла недооценена, а многие сидящие на диете люди и вовсе открываются от него. Однако продукт богат витаминами А, В, С, D и Е, благодаря чему кожа и волосы становятся более здоровыми. Масло также укрепляет сосуды, таким образом предотвращая риск развития болезней сердца, пишет SM-News.

Полезен молочный продукт и для иммунитета. Кроме того, он помогает бороться со слабостью и укрепляет кости. Эксперты отмечают, что сливочное масло лечит кашель и в целом защищает легкие, что особенно актуально в период пандемии. Так, бутерброд со сливочным маслом на завтрак, по словам врачей, снизит риск развития пневмонии и туберкулеза, сообщает "Север-Пресс".

Продукт даст необходимую энергию на весь день. При этом, если есть не больше 30 г масла в сутки, то фигура от этого никак не пострадает, говорят специалисты.

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