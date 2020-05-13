Специальный комплекс состоит всего из двух упражнений

Длительная работа за компьютером приводит к падению зрения. Большинство людей игнорируют выполнение базовых упражнений, от чего их глаза постоянно находятся в напряжении. Снять усталость поможет простая гимнастика, сообщает автор канала "Здоровая жизнь" в "Яндекс Дзен".

Упражнение 1. Удобно садимся на стул и вытягиваем обе руки перед собой на уровне плеч. Ладони поворачиваем внутренней стороной от себя, направляя пальцы вверх. Далее разводим руки по сторонам так, чтобы ладони находились на расстоянии чуть шире плеч. Не поворачивая голову, смотрим 5 секунд на пальцы левой руки, потом на пальцы правой. Выполняем четыре раза.

Упражнение 2. Сидим на стуле. Сгибаем правую руку в локтевом суставе и располагаем на уровне груди ладонью вниз, левую помещаем сверху, чуть выше лба. Не поворачивая голову, опускаем взгляд вниз на пальцы. Смотрим 5 секунд и затем поднимаем взгляд вверх. Проделываем еще четыре повторения.

Специалисты советуют чаще подходить к окну и фокусироваться на определенных предметах. Комплекс упражнений для глаз также включает круговые вращательные движения, интенсивное сжатие и раскрытие глаз в быстром темпе, частое моргание и даже сведение глаз к носу.