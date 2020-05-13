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Простое упражнение Цигун зарядит благотворной энергией: тренировка дома

Простое упражнение Цигун зарядит благотворной энергией: тренировка дома
Фото: Jochen Tack/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Двухминутная дыхательная гимнастика обогатит кровь кислородом

Комплексы традиционных упражнений Цигун пользуются большой популярностью среди людей всех возрастов. Древние тренировки всего тела возникли на основе даосской алхимии и буддийских психопрактик. Это система дыхательных и двигательных упражнений, направленных на оздоровительный и терапевтический эффект.

Одно из эффективных упражнений называется "Большой Небесный Круг".

Для его выполнения нужно встать прямо и поставить ноги на ширине плеч, а руки разместить вдоль корпуса. Затем следует поднять прямые руки перед собой и оставить их на уровне грудной клетки.

После этого глубоко вдохнуть и описать руками большую окружность назад вокруг плеч.

Теперь на выдохе следует дочертить окружность до исходного положения. При выполнении этого упражнения не нужно торопиться. Достаточно сделать 7-12 повторов.

При этом следует держать спину прямо, а макушкой тянуться к потолку. Плечи должны быть опущены.  Окружность нужно чертить единым движением, не задерживаясь.

Такое простое упражнение поможет обогатить кровь кислородом и зарядит тело энергией на весь день. При появлении неприятных ощущений нужно срочно обратиться к врачу.

Ранее "Утро" рассказывало о гимнастике, которая поможет сохранить зрение.

Ольга ФЕДОРОВА

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