Страну ждет череда природных аномалий

Количество природных аномалий в России будет увеличиваться. Такой прогноз на ближайшие 20 лет дал глава климатической программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой природы (WWF) Алексей Кокорин.

По мнению климатолога, страну ждет череда аномальных явлении – в некоторых регионах будут фиксировать нетипичные похолодания, где-то будет стоять непривычная жара. Такую же ситуацию прогнозируют с осадками и ветрами.

Причем необычное поведение природа будет демонстрировать ежегодно, передает слова специалиста телеканал "360".

При этом, по мнению Кокорина, такое положение дел уже нельзя назвать экзотическими – погодные аномалии постоянно случаются на территории нашей страны. Остается понять, насколько часто они будут проявляться.

Как отметил эксперт, главной причиной аномального поведения природы являются неестественные вариации климата. То есть, пришел теплый воздух – тут возможны смерчи и засухи. Пришел холодный воздух – повышается риск ливневых дождей и наводнений.

Ранее "Утро" делилось страшным предсказанием заведующего лабораторией климатологии Института географии РАН.

