К катастрофе приведут аномальная жара и наводнения

Россию ждет разруха. Во всех смыслах этого слова. В хаос страну погрузит изменение климата, в результате которого на нее обрушатся сильнейшие ливни, ряд территорий будет испепелять зной и начнет таять вечная мерзлота. К этому окажутся не готовы современные строения, объяснил завлабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов.

В частности, пострадает существующая инфраструктура российского Севера, которая создавалась в других климатических условиях.

"Сегодня уменьшается глубина промерзания, увеличивается температура и таким образом устойчивость инфраструктуры оказывается под угрозой. Это уже сегодня требует заметных инвестиций", – предупредил специалист в беседе с порталом "Будущее России. Национальные проекты".

С другой стороны, Россию атакует жара. Так, полагает Семенов, температура продолжит бить рекорды, провоцируя пожары и загрязнение воздуха. Вполне вероятно, что скоро знойное лето, во время которого дышать будет нечем, станет, не исключением, а нормой, уверен ученый.

И наконец, к катастрофе самую большую в мире страну приведут ливни, в результате которых ее жители окажутся во власти наводнений и селей.

Впрочем, уже сейчас погода преподносит сюрприз за сюрпризом, что доказывает, к примеру, минувшая аномально теплая зима. А вот в марте, по прогнозу синоптиков, ожидаются снег и мороз.