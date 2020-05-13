57-летний мужчина находится в одной из больниц Москвы

Отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап – в тяжелом состоянии. Об этом пишут СМИ.

Как сообщил источник "СпортЭкспресса" в Дагестане, мужчина впал в кому. Напомним, ранее стало известно, что отца Хабиба госпитализировали с пневмонией. Затем его перевезли в столицу. По словам собеседника издания, в Дагестане его лечили неправильно.

"У Абдулманапа очень плохое положение, он в коме, в Москве. Его здесь (в Дагестане. – Прим.ред.) лечили неправильно, возникло осложнение", – говорится в сообщении. Родных к отцу Хабиба не пускают.