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Известный физик предсказал человечеству глобальную катастрофу

Известный физик предсказал человечеству глобальную катастрофу
Стивен Хокинг. Фото: Ben Stevens/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
По мнению Стивена Хокинга, в предстоящей гибели Земли виноваты сами люди

Конец света неизбежен, и произойдет он из-за беспечного отношения человечества к ресурсам нашей планеты. Прогноз о глобальной катастрофе сделал всемирно известный ученый Стивен Хокинг.

Физик предсказал несколько сценариев гибели всего живого. По его мнению, глобальное потепление приведет к повышению температуры Земли, и мы достигнем точки невозврата. Прогноз Хокинга приводит автор "Яндекс.Дзен-канала "Обзор по интересному".

Исследователь считал, что еще одна опасность для нашей планеты кроется в космосе. Так, Земля может погибнуть из-за того, что ее сожжет Солнце. Кроме того, ученый верил в существование внеземных цивилизаций.

Физик полагал, что в контакт с инопланетянами вступать нельзя: это приведет к уничтожению человечества. Возможный визит пришельцев физик сравнивал с прибытием Колумба в Америку, из-за которого погибли многие коренные жители континента.

Стивен Хокинг также предсказал пандемию COVID-19. Ученый был убежден: в мире появится биологическое оружие – созданный искусственно вирус.

Карина СИРАЗОВА

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