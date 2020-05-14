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Получить финансовую поддержку в период карантина в России смогли не все

Получить финансовую поддержку в период карантина в России смогли не все
Фото: Александр Щербак/ТАСС
В ФНС указали основную причину отказа в субсидии предпринимателям

Финансовую помощь для своевременной выплаты зарплат сотрудникам не получили почти 100 тыс. компаний из 350 тыс. обратившихся. Об этом сообщил в четверг, 14 мая, руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ Даниил Егоров.

По его словам, наиболее распространенной причиной отказа является ошибка в оформлении заявления. Чтобы этого избежать, Егоров рекомендовал заполнять заявку на сайте ФНС, где есть уже готовая форма. Кроме того, для получения субсидии на зарплату компании должны соответствовать ряду условий: в частности, не иметь налоговой задолженности на 1 марта и максимально сохранить трудовой штат в период карантина.

"Если численность (сотрудников) падает не более, чем на 10% либо из компании увольняется 1 человек, то в этом случае субсидия все равно предоставляется", – уточнил Егоров в эфире телеканала "Россия".

Индивидуальные предприниматели могут получить субсидию не только на счет ИП, но и на личный, передает "ФедералПресс".

Ранее в России были приняты меры по поддержке семей с детьми, а также граждан, потерявших работу.

При этом в некоторых регионах устанавливаются дополнительные пособия. Например, жители в Московской области, потерявшие работу в апреле – мае, смогут получить ежемесячную доплату к пособию по безработице до 15 тыс. рублей. Для этого нужно иметь постоянную регистрацию в области и проработать в 2020 г. не менее 60 календарных дней, сообщает "Подмосковье сегодня".

Николай ВИКТОРОВ

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