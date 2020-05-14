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Одно упражнение избавит от "пивного" живота

Одно упражнение избавит от "пивного" живота
Фото: Andrey Arkusha/Global Look Press/www.globallookpress.com
Трехминутная зарядка подтянет фигуру

Для того чтобы добиться рельефного пресса и избавиться от лишних килограммов в зоне живота, необязательно выполнять сложные упражнения в тренажерном зале. Легкая утренняя зарядка на основе дыхательной гимнастики позволит избавиться от "пивного" живота и зарядит бодростью на весь день.

Речь идет об упражнении вакуум. Его можно выполнять в удобной позе – стоя, лежа, сидя или на четвереньках. Лучше попробовать все варианты и выбрать самый понравившийся.

Выполнять зарядку следует утром, на голодный желудок. Тем более такая гимнастика бодрит организм и придает сил для активного дня.

Итак, сначала нужно занять удобную позу. Теперь сделать глубокий вдох носом и полный выдох ртом. После нужно максимально втянуть живот и поднять грудную клетку. Продержаться в таком положении 15-20 секунд. Затем расслабить мышцы живота и вдохнуть воздух. Потом несколько секунд следует затратить на восстановление дыхания.

При этом не нужно перенапрягать мышцы пресса. Втягивание происходит за счет полного выдоха воздуха и поднятия диафрагмы. Делать такое упражнение нужно регулярно, по 3-4 повторения. Обязательно натощак.

Все движения должны выполняться плавно, без резких движений и порывистых вдохов, выдохов. Натренированный организм сможет держать такую позу более длительный период времени – тогда можно будет увеличить количество подходов.

При возникновении любых неприятных ощущений, нужно прекратить тренировку и обратиться к специалистам.

Ранее "Утро" делилось другими способами избежать "пивного" живота.

Ольга ФЕДОРОВА

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