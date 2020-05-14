Убиты зэками или чиновниками: озвучены криминальные версии гибели дятловцев
Многие помнят загадочную историю исчезновения группы туристов на Урале. Печальное событие произошло зимой 1959, и вот уже почти 60 лет исследователи пытаются разгадать тайну перевала Дятлова. Существует множество предположений о том, что же произошло: кто-то говорит о несчастном случае, многие считают, что здесь не обошлось без паранормальных сил. Однако есть приверженцы теории, что это было массовое убийство.
"Утро.ру" приводит самые популярные криминальные версии гибели группы Дятлова.
Ритуальное убийство шаманами
Существует версия, что туристов использовал местный народ манси для проведения кровавого ритуала. Ходили слухи, что группа Дятлова забрела на святые места этой народности, чем осквернила их. В качестве наказания шаманы манси решили принести людей в жертву.
Сбежавшие зэки
На уральской земле во второй половине ХХ века было не мало трудовых лагерей для преступников. Нередко заключенные сбегали из заточения. По мнению некоторых исследователей, именно группа озлобленных на жизнь зэков повинна в смерти дятловцев.
Чиновники на отдыхе
Одна из самых экзотических версий гласит, что туристы могли нарушить покой развлекающихся на природе советских госслужащих. Согласно этой теории, группа подвыпивших высоких чиновников натолкнулась на дятловцев и что-то сними не поделила. После чего чины еще больше напились и решили отмстить нерадивым туристам и перебили всех, пишет автор канала "Кот-вегетарианец" в Яндекс.Дзене.
Ранее "Утро" делилось подборкой паранормальных теорий о трагедии на перевале Дятлова.
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