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Тело туриста подменили: новая версия трагедии на перевале Дятлова

Тело туриста подменили: новая версия трагедии на перевале Дятлова
Фото: DanitaDelimont./www.globallookpress.com
Исследователи считают, что убить путешественников мог самый таинственный участник похода

Около 60 лет назад на Урале погибли девять туристов. Пока одни любители загадок говорят о вмешательстве потусторонних сил, другие эксперты считают, что убийцей был человек.

Исследователи настаивают, что погубить дятловцев мог Семен Золотарев, попавший в группу в последний момент с помощью спецслужб. После на место трагедии могли подкинуть труп другого человека, которого выдали за Золотарева. Или тело самого загадочного туриста заменили на другое.

На такие мысли экспертов натолкнули несколько фактов. На теле якобы Золотарева нашли следы табака, хотя сам мужчина, как пишут журналисты, никогда не курил. Сомнения вызывают и татуировки на теле дятловца.

Загадочный набор букв и имя "Гена" было, как указывают СМИ, выбито на теле, однако на всех снимках Золотарева из обычной жизни этого не было, что вызывает много вопросов, и только подтверждает версию о том, что тело могли заменить, дополняет "Свободная пресса".

Золотарев был самым старшим в отряде туристов, с другими походниками он был связано мало, а в последний момент им заменили другого студента, что только добавляет загадочности всему произошедшему. Однако достоверных данных  о том, что именно Семен Золотарев убил остальных людей, нет. 

Фоторепортаж
Таинственного члена группы Дятлова разоблачили
Кадр youtube.com Кадр youtube.com Кадр youtube.com
Кадр youtube.com Кадр youtube.com Кадр youtube.com Кадр youtube.com
Дарья ПЕТРОВА

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