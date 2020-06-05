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Всплыло неизвестное видео с погибшими на перевале Дятлова туристами

Всплыло неизвестное видео с погибшими на перевале Дятлова туристами
Фото: Michael Fischer/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Участников экспедиции сняли за несколько лет до трагедии

Участники группы Дятлова попали на архивную пленку времен СССР. Лица некоторых туристов на видео обнаружил исследователь Валентин Дегтерев.

Виртуальный археолог проанализировал советскую кинохронику и нашел будущих участников группы Дятлова задолго до трагедии. На первом видео, по словам исследователя, запечатлены Людмила Дубинина и Зинаида Колмогорова.

Кадры были сняты во время визита премьер-министра Индии Джавахарлала Неру и его дочери Индиры Ганди в Свердловск. На данный момент документы находятся в открытом доступе, заверил Дегтерев. По его словам, на ролике 1955 г. девушкам 17 и 18 лет.

На втором видео, которое изучил археолог, он заметил Семена Золотарева. На исторических кадрах, снятых в Берлине в 1945 г., будущий дятловец марширует среди других солдат. На груди Золотарева исследователь заметил медаль, вероятно полученную за оборону Сталинграда.

Трагедия на перевале Дятлова произошла на севере Свердловской области в начале 1959 года. Гибель девяти туристов до сих пор вызывает массу вопросов – исследователи не могут установить истинную причину случившегося.

По одной из версий, убить дятловцев мог один из членов группы, которого подослали спецслужбы.

Карина СИРАЗОВА

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