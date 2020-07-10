Версию исследователей из США обругали в Сети

Вокруг тайны перевала Дятлова уже не одно десятилетие ходит множество мифов и легенд. Свою версию загадочной гибели группы туристов выдвинул американский телеканал и снял фильм о трагедии на Северном Урале. Зрителям картина не понравилась, и они обрушились на нее с критикой в Сети.

Фильм "Перевал Дятлова: Гипотеза о йети" канала Discovery – не первая работа о дятловцах, но она, по словам создателей, основана на реальных событиях. Так, в ходе расследования были рассмотрены различные теории: и о ритуальном жертвоприношении, и о том, что групп на самом деле было несколько. В финале герои фильма приходят к выводу, что туристов все-таки убил снежный человек.

"Фильм редкостно мразотный даже на фоне своих предшественников",

– написал блогер Vir summo ingenio на своем канале "ТыжИсторик". По его словам, авторы фильма не проверили даже самые простые факты, а многие детали расследования и вовсе взяли из российских ток-шоу.

"Не смотрите эту халтуру. Там пустота. Со страхом думаю о научной составляющей других передач канала Дискавери",

– заключил автор канала после просмотра фильма.

Ранее появилась версия, что туристы были убиты местными шаманами.