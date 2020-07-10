Тайна раскрыта: эксперты расскажут правду о гибели группы Дятлова

Тайна раскрыта: эксперты расскажут правду о гибели группы Дятлова
Кадр из фильма "Тайна перевала Дятлова"
Расследование по делу об исчезновении туристов завершено

Обстоятельства гибели туристов в перевале Дятлова уже ни одно десятилетие не могут раскрыть. Однако уже в эту субботу все интересующиеся смогут ознакомиться с деталями произошедшего. 

Эксперты завершили расследование и готовы наконец пролить свет на причину трагедии, случившейся в горах Северного Урала в конце 1950-х годов. Выступление спикера назначено на 11 июля, однако имя главного рассказчика, который долгое время работал с секретными материалами, пока неизвестно. Он пообещал поделиться со всеми неравнодушными шокирующими открытиями.

"Гарантируем ряд сенсационных заявлений, которые прозвучат впервые за всю многолетнюю историю тайны перевала Дятлова", – говорится в сообщении "Комсомольской правды".

Напомним, что в 1959 году группа туристов во главе с Игорем Дятловым отправилась в лыжный поход по Северному Уралу и погибла при невыясненных до сих пор обстоятельствах. По итогам расследования, гибель туристической группы – это несчастный случай. Однако детали произошедшего будут раскрыты только завтра. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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