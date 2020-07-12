"Сомнительно": эксперты не поверили в официальную версию гибели группы Дятлова

"Сомнительно": эксперты не поверили в официальную версию гибели группы Дятлова
Кадр из фильма "Тайна перевала Дятлова"
Исследователи указывают на неучтенные детали в результатах изучения случившегося

На днях были представлены результаты прокурорской проверки по делу о о гибели туристов на Урале в 1959 году. Если верить им, то путешественники погибли из-за лавины. Она не повредила их палатку, но сильно напугала дятловцев. Путешественники выбежали на мороз полураздетыми, а после умерли из-за переохлаждения. Однако не все верят в такую версию.

Например, судебно-медицинский эксперт считает, что в последнем исследовании использовались материалы, созданные следователями много лет назад. Можно ли им доверять – большой вопрос. Эдуард Туманов подозревает, что несколько десятилетий назад многие детали были упущены.

"Сомнительно, чтобы в лавине сформировались термические ожоги, обнаруженные на телах, а вдавленные переломы костей черепа образовались бы на ровном снежном покрове",

– рассказал он журналистам.

Автор книги о трагедии Николай Андреев также не нашел в результатах проверки ответа на вопросы, почему туристы бросили костер или несколько человек были раздеты.

"Я не понял почему группа под кедром разделилась. Это был конфликт? Ответа на этот вопрос я не услышал",

цитирует эксперта "КП".

Кроме того, психологи выяснили, что группы была сплоченной до самого конца, а конфликта между ними не было. 

Ранее "Утро.ру" публиковало материал о другой версии трагедии на перевале Дятлова. 

Дарья ПЕТРОВА

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