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На днях были представлены результаты прокурорской проверки по делу о о гибели туристов на Урале в 1959 году. Если верить им, то путешественники погибли из-за лавины. Она не повредила их палатку, но сильно напугала дятловцев. Путешественники выбежали на мороз полураздетыми, а после умерли из-за переохлаждения. Однако не все верят в такую версию.
Например, судебно-медицинский эксперт считает, что в последнем исследовании использовались материалы, созданные следователями много лет назад. Можно ли им доверять – большой вопрос. Эдуард Туманов подозревает, что несколько десятилетий назад многие детали были упущены.
"Сомнительно, чтобы в лавине сформировались термические ожоги, обнаруженные на телах, а вдавленные переломы костей черепа образовались бы на ровном снежном покрове",
– рассказал он журналистам.
Автор книги о трагедии Николай Андреев также не нашел в результатах проверки ответа на вопросы, почему туристы бросили костер или несколько человек были раздеты.
"Я не понял почему группа под кедром разделилась. Это был конфликт? Ответа на этот вопрос я не услышал",
– цитирует эксперта "КП".
Кроме того, психологи выяснили, что группы была сплоченной до самого конца, а конфликта между ними не было.
Ранее "Утро.ру" публиковало материал о другой версии трагедии на перевале Дятлова.
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