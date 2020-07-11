С момента гибели туристов на перевале Дятлова прошло больше 60 лет. Причиной трагедии эксперты называли погодные аномалии, тайную деятельность руководителя группы Игоря Дятлова, зачистку КГБ и вовсе использование ядерного оружия, которое привело к сходу лавины.

Долгое время специалисты не могли довести расследование до конца, однако сейчас в деле Дятлова наконец поставлена точка.

Эксперт Андрей Курьяков утверждает, что ураган не является причиной гибели туристов – доказывающую это экспертизу провели микроклиматологи. Никаких следов сейсмической активности на месте трагедии также найдено не было.

Специалист развеял и миф о том, что якобы все члены экспедиции были убиты одним из ее участников – неким Александром, сообщил он "Комсомольской правде".

В итоге эксперту удалось полностью подтвердить версию, что к гибели туристов привел сход лавины. Он рассказал, что группа Дятлова не смогла преодолеть Холотчахль, из-за чего спряталась под надутым ветрами снежным козырьком. В результате их накрыла лавина.

Ранее полагали, что всех членов группы могли убить зэки.



