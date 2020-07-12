Скончался обнаруживший погибшую группу Дятлова турист

Скончался обнаруживший погибшую группу Дятлова турист
Фото: pixabay.com
Михаила Шаравина считали главным свидетелем в загадочном деле

Турист, обнаруживший погибшую группу Дятлова в горах на Северном Урале, скончался в возрасте 84 лет. Об этом РИА "Новости" рассказал руководитель фонда памяти Юрий Кунцевич. 

Он отметил, что Михаил Шаравин считался главным свидетелем по делу. Кунцевич назвал туриста "первым по всем понятиям", добавив, что именно он обнаружил палатку с вещами. 

Вокруг гибели туристической группы Дятлова до сих пор ходит масса слухов. Недавно американские исследователи обнаружили доказательства, что виновником смерти путешественников стал снежный человек. Однако наши ученые утверждают, что тайну перевала Дятлова все же удалось разгадать

Полина ЛЕДОВСКИХ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Уничтожение "Северного потока - 2" назвали приоритетом для Киева

Незалежная должна поспособствовать в признании России "спонсором терроризма, чтобы помешать строительству, считает эксперт

Россию призвали проигнорировать иск Нидерландов по делу "Боинга" МН17

Москва отвергает все обвинения в причастности к гибели самолета над Донбассом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей