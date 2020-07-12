Михаила Шаравина считали главным свидетелем в загадочном деле

Турист, обнаруживший погибшую группу Дятлова в горах на Северном Урале, скончался в возрасте 84 лет. Об этом РИА "Новости" рассказал руководитель фонда памяти Юрий Кунцевич.

Он отметил, что Михаил Шаравин считался главным свидетелем по делу. Кунцевич назвал туриста "первым по всем понятиям", добавив, что именно он обнаружил палатку с вещами.

Вокруг гибели туристической группы Дятлова до сих пор ходит масса слухов. Недавно американские исследователи обнаружили доказательства, что виновником смерти путешественников стал снежный человек. Однако наши ученые утверждают, что тайну перевала Дятлова все же удалось разгадать.