"Отравление топливом": адвокат фонда Дятлова назвал свою версию гибели тургруппы

"Отравление топливом": адвокат фонда Дятлова назвал свою версию гибели тургруппы
Фото: Gerhard Zwerger-Schoner/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
По мнению юриста, студенты погибли из-за аварии в небе

Адвокат Фонда памяти Дятлова Евгений Черноусов опроверг официальную версию гибели туристов, озвученную Генеральной прокуратурой РФ.

По его мнению, участники тургруппы под руководством Игоря Дятлова погибли из-за взорвавшегося летательного аппарата. Адвокат настаивает на версии, что смерть туристов наступила в результате острого отравления остатками топлива после авиакатастрофы.

По данным Черноусова, специалисты, которые вели расследование, склонялись именно к этой версии. Адвокат считает, что туристы ощутили действие отравляющего вещества, разрезали палатку и выбежали на воздух в попытке спастись, передает Life.

Таким образом, Евгений Черноусов выразил решительное несогласие с официальной позицией Генпрокуратуры, которая ранее заявила, что причиной трагедии стал сход лавины.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, что некоторые эксперты опровергли мистические теории смерти группы туристов на Северном Урале в 1959 году. За прошедшие годы причиной трагедии называли погодные аномалии, тайную деятельность руководителя группы Игоря Дятлова, зачистку КГБ, НЛО и другие мистические версии.

Одной из самых необычных теорий была версия, что с группой Дятлова расправились сбежавшие заключенные. Якобы зэки убили туристов, чтобы замести следы.

Напомним, печально известный перевал назван в честь Игоря Дятлова – руководителя тургруппы, которая планировала совершить восхождение на высоту 1 тыс. 79 м Приполярного Урала.

Фоторепортаж
Пытали перед смертью: всплыла жуткая правда о гибели группы Дятлова
Кадр из фильма &#34;Тайна перевала Дятлова&#34; Фото: wikipedia.org Кадр youtube.com
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Ольга ФЕДОРОВА

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