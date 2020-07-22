Эксперт указал на травмы туристов, которым следователи не дали объяснений

Стали известны результаты новой проверки по делу о загадочной гибели туристов из группы Игоря Дятлова. Ученый-юрист Андрей Курьянов рассказал, какую картину произошедшего составили специалисты. Оказалось, что не на все вопросы прокуроры смогли найти ответы.

По словам Курьянова, роковая ошибка девяти туристов была в том, что они приняли за горы огромный снежный занос и установили рядом с ним палатку. Когда к ночи ветер усилился, Семен Золоторев понял, что это может быть не безопасно и вышел наружу с проверкой.

В дальнейшем события развивались следующим образом. Именно он и еще один турист, скорее всего, увидели лавину и крикнули об этом остальным. Дятловцы выбежали из палатки, кто в чем был. После схода снега искать вещи было некогда, могла сойти вторая снежная масса. Тогда взявшись за руки, туристы пошли в сторону леса, чтобы найти сухие ветки и развести костер.

Позже они наломали веток на кедре для разведения огня. Как пояснил Курьянов, именно поэтому на стволе после нашли кусочки кожи. Так как был сильный ветер и мороз, огонь не сильно согревал туристов. От переохлаждения в итоге умирают первые – Дорошенко и Кривонищенко, сообщает "Комсомольскаяправда".

Следующие, кто замерз насмерть, были Слободин, Колмогорова и Дятлов. Они пытались вернуться к палатке. Остальные члены команды: Тибо-Бриньоль, Колеватов, Золотарев и Дубинина вырыли снежную пещеру в овраге у ручья. Вскоре снежная лавина снова сошла со склона и ломая дятловцам кости, накрыла их с головой.

Как заключил Андрей Курьянов, несмотря на отличную прокурорскую проверку, некоторые загадки так и не удалось разгадать. Например, откуда у Кривонищенко сильнейшие ожоги на ногах и почему перед гибелью он откусил себе часть пальца. А у Слободина был расколот череп, но там, где его нашли, острых камней не обнаружили. Также у нескольких туристов были разбиты костяшки на руках, порезаны ладони и переломаны ребра. Это все, со слов ученого, якобы может указывать на драку.

Напомним, эта трагедия случилась на Северном Урале в 1959 году. С тех пор специалисты пытаются объяснить, как именно и почему погибли девять туристов. В их смерти обнаружили множество странностей. Выдвигались различные смелые версии кончины дятловцев. От атаки НЛО до нападения беглых заключенных.