"Невозможно было смотреть": сестра Дятлова сожгла его фото в гробу

"Невозможно было смотреть": сестра Дятлова сожгла его фото в гробу
Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/globallookpress.com
В семье погибшего туриста старались не вспоминать о трагедии

Родная сестра Игоря Дятлова, погибшего на Урале во время туристического похода зимой 1959, призналась, что ей было страшно смотреть на фото брата в гробу, и поэтому она сожгла снимок в печке. 

В разговоре с журналистами "Московского комсомольца" Татьяна Перминова вспомнила, как мать время от времени доставала страшное фото. На снимок было невозможно смотреть, признается сестра Дятлова. Поэтому она его уничтожила. 

Также Перминова рассказала, что на похороны ее не взяли. Трагедия не отпускала родителей, но в семье не принято было поднимать тему гибели брата. Практически все вещи Игоря Дятлова родственники отдали в музей, дома ничего не хранят. 

Родные погибших туристов, в том числе и Татьяна, не согласны с версией Генпрокуратуры, что ребята погибли из-за схода лавины. Они считают, что в гибели тургруппы виноваты военные. В связи с этим родные "дятловцев" и сотрудники Фонда памяти группы подготовили и собираются подать коллективную жалобу в Генеральную прокуратуру России.

Ранее адвокат фонда Дятлова озвучил свою версию причин гибели группы. По его мнению, туристы погибли из-за взорвавшегося летательного аппарата. 

Александра ЛЕОНИДОВА

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