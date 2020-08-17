Сотруднику Генпрокуратуры сделали предупреждение за обман

В деле о гибели тургруппы Дятлова неожиданный поворот. Выяснилось, что "официальная" версия Генпрокуратуры о причинах трагедии оказалась пиар-ходом отдельного сотрудника, решившего привлечь внимание к своей диссертации. А это значит, что тайна смерти туристов до сих пор остается неразгаданной.

Генеральный прокурор России Игорь Краснов вынес предупреждение о неполном служебном соответствии заместителю начальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрею Курьякову.

В прошлом месяце он созвал конференцию, где объявил, что причиной трагедии на перевале Дятлова стала лавина. Учитывая должность спикера, многие посчитали, что такова версия Генпрокуратуры. Однако выступление Курьякова было всего лишь его личной точкой зрения, а также способом обратить внимание свою диссертацию, посвященную как раз дятловцам, сообщает "Коммерсант".

В свою очередь, родственники членов печально известной тургруппы и активисты фонда памяти написали письмо в Генпрокуратуру, где потребовали опубликовать на официальном сайте ГП РФ информацию о том, что выступление Курьякова не является позицией учреждения. Они также считают, что госслужащего, решившего прославиться на трагедии, нужно наказать. Текст обращения опубликовало издание URA.RU.

Напомним, сомнения по поводу "официальной" версии сразу высказали в экспертном сообществе. Исследователи указывали на неучтенные детали в результатах изучения случившегося.