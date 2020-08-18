Туристов было девять, но следы на месте трагедии оставили восьмеро

Исследователь Александр Кочетков поделился новыми фактами о трагическом событии на печально известном перевале в Уральских горах. Оказалось, недалеко от места перехода был обнаружен один лыжный комплект. Вещи лежали у места ночевки, а значит, кто-то из группы, скорее всего, отказался от рискованной затеи и не пошел покорять перевал.

Подтверждают эту версию и следы, оставленные на месте трагедии. Судя по ним, на склоне находились только восемь человек, тогда как группа состояла из девяти туристов.

Комплект был обнаружен рядом с лабазом. Лыжи были воткнуты в снег, рядом стояли теплые ботинки, без которых немыслимо восхождение, отмечает эксперт на своем канале "Версия Кочеткова" в "Яндекс.Дзен".

Кто из членов тургруппы отказался идти на Отортен и что с ним стало, окутано тайной. Несмотря на то что с момента трагедии прошло несколько десятилетий, многие исследователи до сих пор пытаются разгадать причину гибели туристов на перевале. На этом пути их встречают все новые факты, которые никак не укладываются в одну стройную версию.

Ранее "Утро.ру" делилось новыми подробностями гибели группы. Эксперт указал на травмы путешественников, которым следователи не дали объяснений.