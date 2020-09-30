Секретные материалы по перевалу Дятлова решено обнародовать

Публике наконец раскроют тайну гибели туристов

Скоро российский зритель получит возможность увидеть художественную версию трагической истории о туристах, погибших на Урале более 60 лет назад. При этом авторы киноленты уверяют, что им удалось добиться доступа к секретным материалам, а значит общественность наконец-то получит ответ на будоражащий умы миллионов вопрос – от чего погибли люди на перевале Дятлова.

Известно, что сериал был снят на базе расследований, проведенных сразу после печального случая, а также следственных мероприятий прошлого года. Кроме того, создатели картины смогли ознакомиться с личными дневниками членов тургруппы.

В основу сюжета легло расследование майора КГБ, который планомерно отвергает различные версии трагедии и в конце концов добирается до настоящей причины произошедшего.

"Мы вслед за нашим главным героем можем сказать, что в тех выводах, которые он сделал, уверены", – передает слова продюсера киноленты Евгения Никишова пресс-служба телеканала ТНТ.

Когда сериал выйдет на экраны, точно неизвестно, но скорее всего, это случится уже текущей осенью.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, что тайна смерти туристов-студентов до сих пор остается неразгаданной. Недавно "официальная" версия Генпрокуратуры была опровергнута, так как оказалась пиар-ходом отдельного сотрудника.