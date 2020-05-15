Мир охватит голод и безработица

Антихрист, который принесет в жертву многие народы, придет из Америки. И только православная Россия сможет ему противостоять. Такое предсказание о конце времен сделала блаженная Пелагея Рязанская.

Согласно пророчеству старицы, антихристу покорится весь мир. Родится он, говорила Пелагея, сразу после ее смерти, которая наступила в 1966 году. Миром антихрист будет править восемь месяцев, пишет автор Яндекс.Дзен-канала "Звезда". Затем в России появится избранный богом правитель, который победит зло, говорится в предсказании.

Старица также считала, что на приход антихриста укажут кризис и катастрофы: голод, отсутствие работы и пенсии, передает Energopress. В непростое время, которое, согласно пророчеству, скоро настанет, многие умрут от нехватки воды и пищи. Россию постигнет множество бед, прежде чем появится спаситель.

Ранее жена Рериха предсказала возрождение России, которая станет основой мирового равновесия.