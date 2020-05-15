Назван способ избежать слабоумия в старости

Дожить до преклонных лет в здравом рассудке можно, соблюдая одно условие

По мнению эксперта, необходимо на протяжении всей жизни сохранять активную интеллектуальную деятельность. На способность мозга адаптироваться и создавать новые нейронные соединения влияет степень нагрузки. Чем она выше, тем выше способности нейропластичности, рассказал основатель и руководитель лаборатории когнитивных нейронаук MYBRAIN Игорь Долгушин.

В интервью "МИР 24" эксперт привел в пример 90-летнюю жительницу Японии, которая по восемь часов в день играет в видеоигры. По его словам, из-за динамичности компьютерной игры ее мозг постоянно находится в напряжении. Благодаря этому клетки нервной системы лучше реагируют на внешние обстоятельства и справляются со стрессом.

Чтобы добиться мозговой активности, нужно также задуматься о здоровом питании и социальной коммуникации. Правильный досуг и разнообразие информации – ключ к полноценной работе всех систем головного мозга. Главное, по мнению Игоря Долгушина, правильно оценивать силы и знать во всем меру.